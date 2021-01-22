Bienvenue sur le site de la Revue Pyrénéenne

La Revue pyrénéenne, revue trimestrielle des clubs alpins d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, c’est quatre fois par an (mars, juin, octobre, décembre) : randonnée, escalade, alpinisme, ski de randonnée, raquettes, cascade de glace, faune, flore, histoire, pyrénéisme, actualités, livres, clubs…

Notre n°42 est arrivé !

Qu’il s’appelle chien de montagne des Pyrénées – plus connu sous le nom de patou -, berger d’Anatolie ou des Abruzzes, le chien de protection de troupeau est de plus en plus présent dans les estives pour faire face aux attaques des ours et loups. Mais sa présence accrue s’est aussi accompagnée d’une multiplication d’incidents avec des randonneurs. Le dossier central de ce numéro d’été traite des patous et autres chiens de protection, leur cohabitation avec les randonneurs, les enjeux pour les éleveurs ou pour les association de protection de la nature, il livre aussi un récit d’une action de médiation et plusieurs témoignages de rencontres plus ou moins compliquées avec des chiens de troupeau.Dans ce numéro, nous vous proposons aussi un tour original du Luchonnais, le récit d’une ouverture de voie d’escalade dans le même massif « Oô minérale », le récit d’une traversée intégrale des Pyrénées à VTT ou de suivre les « bichonneurs » de cabane dans le Capcir. De quoi répondre à toutes vos envies pour l’été !







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